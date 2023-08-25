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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى خليجية.. طريقة سهلة لعمل العريكة الجنوبية في المنزل

طريقة عمل العريكة
طريقة عمل العريكة الجنوبية

تعتبر طريقة العريكة الجنوبية هي حلوى شعبية سعودية، يصنع بالأساس من التمر، وقد اشتهر بصنع العريكة، أهل جنوب المملكة العربية السعودية، وهي غنيه بالفيتامينات والتي تمد الجسم بالطاقة والقوة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل العريكة الجنوبية، وهي من الحلويات الخليجية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة إلا ربع، وتكفي هذه للوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل العريكة الجنوبية

 

طريقة عمل العريكة الجنوبية

 

مقادير طريقة عمل العريكة الجنوبية :

2 كوب تمر طري

3 كوب ماء

2 كوب دقيق أسمر

2 كوب دقيق أبيض

1 ملعقة كبيرة سمن

1 كوب زبدة مذاب

5 ملعقة كبيرة قطر

2 كوب تمر للتزيين

 

طريقة عمل العريكة الجنوبية :

_ نقع التمر الطري في الماء من الليلة السابقة.

_ نخلط في وعاء كل من: الدقيق الأسمر، الدقيق الأبيض، ونصفّي التمر من الماء المنقوع به.

_ يضاف ماء التمر المنقوع على خليط الدقيق، ونعجن حتى تتشكّل معك عجينة.

_ نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة، ثم نفردها في صينية، وندخلها الفرن حتى تنّضج.

_ نقسّم العجينة وهي ساخنة، ونضعها في كيس سميك مع التمر والسمن.

_ نغلق الكيس واعجني بقوة حتى تصبح لديك عجينة طرية.

_ نضع في زبدية العجينة ثم نضنع حفرة في الوسط، ونسكب فيها الزبدة المذابة، ثم القطر ونزيّنيها بالتمر.

_  ثم نقدّم العريكة الجنوبية إلى جانب مشروبك المفضّل.

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