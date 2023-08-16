صحية للفطور.. طريقة عمل حلى التمر والشوفان

تعتبر طريقة عمل حلى التمر والشوفان، هي من وصفات الحلوى سهلة التحضير، والتي تحتوي على فوائد عظيمة للجسم؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من “الحديد، الفسفور، معادن أخرى، كربوهيدرات، دهون، ماء، فيتامينات”.

وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل حلى التمر والشوفان، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها على للفطور في أقل من نصف ساعة، وتكفي المقادير لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل حلى التمر والشوفان

طريقة عمل حلى التمر والشوفان

مقادير طريقة عمل حلى التمر والشوفان ؛

1 كوب دقيق

1 كوب شوفان

½ كوب سكر

¼ كوب دبس تمر

¼ ملعقة صغيرة بيكربونات صودا

¼ ملعقة صغيرة بايكينغ بودر

½ كوب زبدة طرية

1 كوب تمر “مفروم”

½ كوب ماء / عصير

1 حبة ليمون

⅓ كوب بندق “مفروم”

طريقة عمل حلى التمر والشوفان :

_ نسخن الفرن إلى 175 درجة مئوية.

_ نسخن التمر مع الماء في قدر على النار حتى الغليان، لمدة 5 دقائق.

_ نرفع القدر عن النار ثم يضاف عصير الليمون والبندق.

_ نخلط الدقيق مع الشوفان، السكر، دبس التمر، بيكربونات الصودا والبايكينغ بودر.

_ يضاف الزبدة إلى مزيج الشوفان، ونهرس المزيج حتى تتفتت الزبدة، وتمتزج مع الخليط.

_ نسكب ثلثي المزيج في صينية، ونفردها بالتساوي.

_ نوزع فوقها طبقة من التمر والبندق، ونوزع على الوجه باقي مزيج الشوفان، ونضغط عليه برفق.

_ ندخل الصينية الفرن لمدة 35 دقيقة، أو حتى يصبح لون الحلى ذهبيا.

_ نترك الحلى يبرد ثم نقطعه ونقدم حلى التمر والشوفان.