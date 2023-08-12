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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل فطائر جيب التايجر

طريقة عمل فطائر جيب
طريقة عمل فطائر جيب التايجر  

تعتبر طريقة عمل فطائر جيب التايجر من وصفات الفطائر التي تعود أصولها إلى المطبخ الأمريكي، وسميت بذلك لأنها تشبه الجيب، وغالبًا ما يتم تحضيرها على الغداء أو العشاء.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر جيب التايجر، وهي من الاكلات الأمريكية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونضف، وتكفي هذه الوصفة لفردين.

 

طريقة عمل فطائر جيب التايجر

 

طريقة عمل جيب التايجر

 

مقادير طريقة عمل فطائر جيب التاجر :

4 قطع توست

2 بيض مخفوق

1 كوب بقسماط

زيت نباتي حسب الحاجة

1 بصل مفروم

2 صدر دجاج مقطع مكعبات

1 فلفل أخضر رومي مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 ملعقة كبيرة مايونيز

 

طريقة عمل فطائر جيب التايجر :

_ نضعي كل شريحتين من التوست فوق بعضهما ونفردهم بالشوبك، ثم باستخدام كوب، نقطع التوست إلى دوائر.

_ نغمس دوائر التوست في البيض المخفوق، ثم في البقسماط.

_ نسخن كميّة من الزيت في مقلاة على النار، ونقلي دوائر التوست.

_ نسخّن في مقلاة منفصلة كمية أخرى من الزيت ثم نحمر البصل، لمدة 5 دقائق.

_ يضاف إلى البصل كل من: مكعبات الدجاج ومكعبات الفلفل الأخضر، ثم نتبل المزيج بالملح والفلفل الأسود، ونقلب المزيج حتى ينضج الدجاج جيّدًا.

_ ننقل الحشو إلى وعاء كبير ثم يضاف المايونيز ونخ المزيج جيدًا.

_ نحشو فطائر جيب التايجر بمزيج الدجاج ثم نقدم الفطائر.

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