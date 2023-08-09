من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

تعتبر طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة من وصفات المطبخ اللبناني، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة، وهي من الأكلات اللبنانية ، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونص، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة

مقادير طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة:

½ كيلو سمك

½ كيلو بصل مفروم

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة صغيرة كمون

3 ملاعق عصير ليمون

1 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة زيت

1 قطعة كرفس

1 كوب طحينة بيضاء

طريقة عمل طاجن السمك بالطحينة :

_ ننظف السمك جيداً ثم نقطع قطع ونتبل بالملح، الفلفل، الكمون وعصير الليمون ثم نقليها في الزيت.

_ نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ثم نقلي البصل مع الكرفس حتى يصفر لونه.

_ نحضر طاجن فرن وندهنه بملعقة من الزيت، ثم نضع البصل، الكرفس والسمك المقلي .

_ نخفق الطحينة جيداً، ثم يضاف اليها الماء ونقلبها جداً ثم تبّليها بالليمون، الملح، الفلفل والكمون ويجب أن تكون سميكة .

_ نسكب الطحينة على السمك ويجب أن تغطيه تماماً، ثم ندخل الطاجن الفرن حتى ينضج السمك، ثم نقدم طاجن السمك ساخناً.