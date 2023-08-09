حلوى كويتية.. طريقة عمل قرص عقيلي بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر طريقة عمل قرص عقيلي من أشهر الحلى الكويتية، وهو عبارة عن كيك إسفنجي مميز بنكهة السمسم والزعفران، ويمكن حشوه بالتمر أو يقدم بدون حشو، ويتميز قرص العقيلي بأن له فوائد عديدة للجسم، فهو يحتوي على البروتينات الموجودة بالحليب والبيض، والفيتامينات، الأملاح المعدنية الهامة كالبوتاسيوم وأخيراً الألياف الغذائية.

وقدم الشيف عماد عراوي، طريقة عمل قرص عقيلي، وهي من الحلويات الخليجية الشهية والمختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل قرص عقيلي

طريقة عمل قرص عقيلي

مقادير طريقة عمل قرص عقيلي :

½ 2 كوب دقيق لجميع الأغراض

3 بيضات

2 ملعقة كبيرة حليب سائل

½ 1 ملعقة صغيرة زعفران مفتت

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة هيل ناعم

4 ملعقة صغيرة بايكنغ بودر

1 كوب زيت ذرة

¾ كوب زبادي

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

مقادير صلصة السمسم:

2 ملعقة كبيرة طحينة (صلصة السمسم)

1 عبوة حليب مكثف محلى كبيرة

¼ كوب سمسم محمص

طريقة عمل قرص عقيلي :

_ نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

_ في كوب صغير، نخلط الحليب مع الزعفران ثم نترك الخليط جانبا لفترة حتى يُنقع الزعفران (عدة دقائق).

_ في الخلاط الكهربائي، نخفق البيض مع السكر حتى يتشكل لديك خليط هش ورغوي.

_ يضاف الزيت ونعيد الخفق ببطء مرة أخرى، ويضاف الزبادي وخليط الحليب بالزعفران ثم نستمر في الخفق.

_ فى وعاء عميق، ننخل كل المكونات الجافة عدا الهيل.

_ يضاف مزيج المكونات الجافة إلى الخليط السائل بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى يتجانس المزيج تماماً.

_ يضاف الهيل ونستمر في الخفق.

_ في صينية دائرية مفرغة من المنتصف مدهونة بالزيت أو بالزبدة، و مرشوشة بالقليل من السمسم فى القاع، ونسكب فيها مزيج العجين.

_ نرش السمسم على الوجه ثم ندخل الصينية إلى الفرن، لمدة 30 – 40 دقيقة، حتى تمام النضج.

_ نخرج قرص العقيلي من الفرن، ونتركه جانبا حتى يبرد، ثم نقلبه فى صحن التقديم، ونسكب عليها صلصة السمسم بعد تحضيرها.

_ لعمل صلصة السمسم: فى قدر صغير، نسخن الحليب المكثف مع الطحينة على نار هادئة.

_ نقلب المزيج لمدة دقيقة حتى يصبح قوام الحليب ثخينا ثم نرفع القدر عن النار، ويضاف السمسم.

_ نقلب الصلصة جيداً ثم نصبها على وجه قرص العقيلى بعد قلب قرص عقيلي فى صحن التقديم.