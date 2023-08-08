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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل مكسيكانا الدجاج

طريقة عمل مكسيكانا
طريقة عمل مكسيكانا الدجاج

تعتبر طريقة عمل مكسيكانا الدجاج من الأطباق الرئيسية المكسيكية، وتتميز بمكوناتها البسيطة ونكهتها المميزة بسبب امتزاج طعم الدجاج مع الخضروات المتنوعة والبهارات المختلفة.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مكسيكانا الدجاج، وهي من الأكلات المكسيكية، والتي اشتهر تحضيرها في جميع دول العالم، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ستعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل مكسيكانا الدجاج

 

طريقة عمل مكسيكانا الدجاج

 

طريقة عمل مقادير مكسيكانا الدجاج :

1 كوب ماء

1 كيلو جرام دجاج مسحب مقطع

1 حبة بصل مقطع مكعبات

1 مكعب مرقة دجاج

1 حبة طماطم وسط مكعبات

3 حبة فلفل ألوان مكعبات

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

 

طريقة عمل مكسيكانا الدجاج :

_ في مقلاة على النار غير لاصقة، نذيب الزبدة ثم نضع الدجاج ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون ثم نرفعه من على المقلاة ونضعه جانبا.

_ في نفس المقلاة يضاف البصل ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يضاف الفلفل الملون والطماطم، مكعب مرقة الدجاج والفلفل الأبيض ونقلبهن جيدا لدقيقتين.

_ يضاف الماء والصلصة ونقلل من جديد، ثم نترك الخليط حتى الغليان.

_ في صينية بايريكس، يضاف الدجاج مع خليط الفلفل الملون، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة، ونقدمها مكسيكانا الدجاج مباشرة.

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