من المطبخ العربي.. طريقة عمل دجاج مسحب

طريقة عمل دجاج مسحب وجبة تعتمد على إخلاء الدجاج من العظم والجلد، ويمكن تحضيره في المنزل بطريقةٍ سهلة، ويمكن تحضيره في المنزل مع المكرونة، أو مع الأرز الباسمتي.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج مسحب، وهي من الأكلات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصقة لحوالي 3 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل دجاج مسحب

طريقة عمل دجاج مسحب

مقادير طريقة عمل دجاج مسحب :

1 كيلوجرام صدر دجاج

1 ملعقة صغيرة زيت

1 بصل مقطع جوانح

2 فلفل أخضر مقطع مكعبات

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة عمل دجاج مسحب :

_ نغسل الدجاج جيدًا بالماء الجاري، ثم نقطعه على شكل قطع مستطيلة صغيرة.

_ نسخّن الزيت في قدر على النار، ثم يضاف قطع الدجاج وقلبيه على نار عالية.

_ يضاف للدجاج كل من: جوانح البصل ومكعبات الفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود، ونقلب من جديد.

_ يضاف بعد ذلك المايونيز والماء، ونخفض النار لتصبح هادئة، ثم نترك المكوّنات حتى تنّضج.

_ ثم نقدم مسحب الدجاج مع الأرز أو المكرونة حسب رغبتك.