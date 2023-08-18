من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل شوربة البصل

تعتبر طريقة عمل شوربة البصل من الأطباق القديمة التي اشتهرت بها فرنسا، وتمتلك شوربة البصل العديد من الفوائد للجسم، فهي تنشّط الدورة الدموية، وتنظم القلب وتحافظ على توازن السكر في الدم، وتطهّر الأمعاء والفم من الفطريات والبكتيريا والجراثيم، وتنشّط الجهاز الهضمي، وتنشط عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتحرق الدهون بالبطن والأفخاذ، وتقلل الكوليسترول الضار بالجسم.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة البصل، وهي الاكلات السورية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذة الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة البصل

طريقة عمل شوربة البصل

مقادير طريقة عمل شوربة البصل :

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 رأس بصل وسط مفروم ناعم

2 فصّ ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة دقيق

4 كوب مرق دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة بهار أبيض

4 شريحة خبز توست محمّص

1 كوب جبن أصفر خفيف الدسم مبشور

طريقة عمل شوربة البصل :

نسخن الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة، يضاف إليه كل من: البصل والثوم ونحرّك حتى يحّمر.

_ يضاف الدقيق ونقلب المزيج باستمرار لمدة 10 دقائق حتى يتماسك ويسوّد لونه.

_ يضاف مرق الدجاج بهدوء على الخليط ونحرك بإستمرار حتّى يذوب الدقيق جيدًا.

_ يضاف عند الغليان الملح والبهار الأبيض، غطّي القدر، ونتركه الخليط على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة.

_ نقطّع جوانب الخبز المحمصّ.

_ نضع كل شريحة في وعاء فخاري صغير للتقديم، يضاف ملعقتين كبيرتين من الجبن الأصفر، و2 كوب من شوربة البصل الساخنة في كل وعاء.

_ نضع الأوعية في الفرن المسخن مسبقًا على درجة (250˚) حتى يحمر وجه.