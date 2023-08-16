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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن على أصولها

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

تعتبر طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن، من أكثر الوجبات ذات الشعبية على مستوى العالم، وهي وصفة شهية ومختلفة يحبها الكبار والأطفال، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن، وهي من الاكلات الإيطالية الشهية، والذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 40 دقيفة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

 

طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

 

مقادير طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن:

1 كيس مكرونة

ماء للسلق حسب الرغبة

½كوب جبنة بارميزان

للصوص :

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 لتر حليب سائل

1 مغلف شوربة كريمة دجاج

1 كوب جبنة شيدر مبشورة

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة فلفل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

½ ملعقة صغيرة بصل بودرة

طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن :

_ نضع في قدر كميّة من الماء على النار، وبمجرّد أن يصل إلى درجة الغليان نضع المكرونة حتى تُسلق نصف سلقة، ثم نتركها جانبًا.

_ لتحضير الصوص، نضع الزبدة في قدر على النار، ثم يضاف الدقيق ونستمر في التقليب.

_ يضاف كل من: الحليب السائل، شوربة الكريمة، جبنة شيدر، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والثوم البودرة، والبصل البودرة ثم نقلبها باستمرار.

_ نترك الخليط حتى الغليان والوصول لقوام متماسك.

_ تضاف المكرونة إلى خليط الصوص ثم نقلبها جيدًا حتى التجانس.

_ نضع المكرونة في صينية ونرشي وجهها بالقليل من جبنة البارميزان، ثم نضعها في الفرن لتحمير وجهها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقدمها ساخنة.

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