من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل حلى السميد بالقشدة

تعد طريقة عمل حلى السميد بالقشدة من الوصفات السهلة والسريعة، كما أنها تتمتع بالطعم اللذيذ والشهي، ومن الممكن أن تقدم في العديد من المناسبات. وهي من أشهر الحلويات الخليجية.

وقدم الشيف: سنان بطرس، طريقة عمل حلى السميد، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل حلى السميد بالقشطة

مقادير طريقة عمل حلى السميد بالقشطة :

1 كوب سميد ناعم

1 كوب سكر

1 كوب حليب

2 بيض

1 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 علبة قشطة

1 كوب قطر بارد

½ كوب زيت

½ كوب فستق مجروش

طريقة عمل حلى السميد بالقشطة :

_ في طبق عميق نخلط كل المكونات ما عدا القشطة.

_ في صينية مدهونة بالزبدة نصب نصف الخليط بشكل متساوي، وندخله الصينية الفرن حتى يحمر الوجه.

_ نخرجها ثم نوظع فوقها القشطة، ثم باقي النصف الآخر من خليط السميد.

_ ندخل الفرن من جديد على الشواية فقط حتى يحمر وجهها.

_ ثم نخرجها ونسقيها بالقطر البارد مباشرة.

_ نزين وجهها بالفستق المجروش، ونقطعها ثم نقدمها.