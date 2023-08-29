من المطبخ الجزائري.. طريقة عمل المثوم بخطوات سهلة

تعتبر طريقة عمل المثوم أكلة من الأطباق الشعبية التقليدية في الجزائر، ويتكون المثوم من طاجن لحم يحتوي على قطع اللحم ، وهي وصفة مفيدة ومغذية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المثوم، وهي من الاكلات الجزائرية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 10 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المثوم

طريقة عمل المثوم

مقادير طريقة عمل المثوم :

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة سمن

2 كوب قطع لحم مكعبة

5 فصّ ثوم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون

½ كوب حمص منقوع

4 كوب ماء دافئ

1 كوب لحم مفروم

1 بيض

طريقة عمل المثوم :

_ نضع الزيت والسمن في وعاء على النار، وبمجرّد أن يسّخن يضاف قطع اللحم ونقليه.

_ نهرس في وعاء آخر: الثوم ونخلطه فى صحن جانبي مع الملح والفلفل الأسود والكمون.

_ نخلطهم جيدًا حتى تمام التجانس ثم نقسمها نصفين منفصلين.

_ نضع نصف الخليط على اللحم بالوعاء.

_ يضاف عليهم الحمص والماء ويغطى الوعاء حتى تمام النضج.

_ نأخذ النصف الثاني من الخليط ونخلطهم مع اللحم المفروم والبيضة.

_ نشكل من خليط اللحم المفروم والبيض كرات.

بعد نضج خليط قطع اللحم تضاف كرات اللحم المفروم بالوعاء.

_ نترك على النار قليلًا ثم نرفع الوعاء من على النار، ونقدم المثوم ساخنًا.