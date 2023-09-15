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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلة فلسطينية.. طريقة عمل محشي لسان الثور بالأرز واللحم المفروم

طريقة عمل لسان الثوم
طريقة عمل لسان الثوم المحشي بالأرز واللحم المفروم 

تعتبر طريقة عمل محشي لسان الثور، هي واحدة من الأوراق الخضراء التي يتم حشوها مثل ورق الكرنب والعنب، وهي من الوصفات الشهيرة في فلسطين، وهي من الأكلات التراثية.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل محشي لسان الثور بالأرز واللحم المفروم، ويطلق عليها اسم "اللسينة" أو "ورق اللسان"، لذا سنقدّم لك في السطور التالية مقادير وطريقة عمل محشي لسان الثور.

 

طريقة عمل محشي لسان الثوم بالأرز واللحم المفروم 

 

طريقة عمل محشي لسان الثوم بالأرز واللحم المفروم 

 

مقادير  طريقة عمل محشي لسان الثور بالأرز واللحم المفروم :

 ½ كيلو جرام ورق لسان الثور

½ كيلو جرام لحم مفروم

3 كوب أرز مصري

1 بصل كبيرة الحجم مبشورة

½ كوب بقدونس طازج مفروم

1 كوب زيت نباتي

1 طماطم مقطعة حلقات

1 بصل مقطع حلقات

4 كوب مرق لحم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

 

طريقة عمل محشي لسان الثور بالارز واللحم المفروم :

_ نغسل أولًا ورق لسان الثور أو كما يطلق عليه الفلسطينيون اسم "اللسينة"، أكثر من مرّة حتى يصبح نظيفًا وخاليًا من الشوائب والأتربة.

_ نضع كميّة مناسبة من الماء في قدر كبير على نار هادئة، ونسلق ورق اللسان لمدّة دقيقة ونرفعه مباشرةً من الماء المغلي، ثم نزيل الأضلاع والعروق الموجودة به.

_ نحضر وعاء كبير، ونضعي الأرز المغسول جيّدًا، واللحم المفروم، والبصل المبشور، والبقدونس، والزيت.

_ تضاف البهارات على خليط الأرز واللحم، كالملح، الفلفل الأسود، الكركم، الكمون، ونخلط جميع المكوّنات معًا حتى تتجانس.

_ نقون بحشو ورق لسان الثور بخليط الأرز واللحم.

_ نحضر وعاء كبير ونضع فيه حلقات الطماطم والبصل، ثم نرتّب أصابع ورق لسان الثور المحشي.

_ نسكب مرق اللحم على محشي ورق اللسان، ونتركه على نار هادئة لمدّة ساعة أو حتى ينّضح تمامًا ثم نضعه في طبق التقديم ويمكن تزيينه بأوراق البقدونس وشرائح الليمون حسب الرغبة.

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