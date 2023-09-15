لن تتوقعها.. أضرار القهوة على الكلى

بالرغم من فوائد القهوة، إلا أن اضرار القهوة على الكلى عديدة وخطيرة، فهي قد تؤدي تلى تكون حصوات الكلى.

أضرار القهوة على الكلى

وكشفت إحدى الدراسات العلمية، أن شرب القهوة قد يسبب في تكوين حصى الكلى، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي” الطبي.

وتحتوي القهوة تحتوي على مركبات فعالة أخرى بخلاف الكافيين من الممكن أن تسهم في التأثير سلبا على تكوين حصوات الكلى.

اضرار القهوة على الكلى



وتعتبر مادة الأكسالات (هي السبب الرئيسي في تكون حصوات الكلى؛ حيث أن مادة الأكسالات تحديدًا هي إحدى العوامل المسببة لتكون حصوات الكلى.

ويحتوي كل كوب كبير من القهوة على أكثر من 116 ملليغرام من البوتاسيوم، مما قد يتسبب شرب اكثر من كوب قهوة في رفع منسوب البوتاسيوم في الجسم لمستويات خطيرة .