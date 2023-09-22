من المطبخ الجزائري.. طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون

تعتبر طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون من الحلويات الجزائرية، والتي يمكن تحضيرها عبر خطوات سهلة وسريعة، وستنال هذه الحلوى إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون، وهي من وصفات المطبخ الجزائري، ويمكن تحضير هذه الوصفة في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 30 شخصا، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون

طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون

مقادير طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون

كيلو طحين

6 بيضة

250 جرام سكر

2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

بشر 4 ليمونات

250 مل جرام زيت

طريقة عمل حلوى الطابع بالليمون

_ نخفق البيض مع الزيت، ويضاف البيكينغ باودر وبشر الليمون ونخفقهم.

_ يضاف الطحين تدريجياً مع الاستمرار في التقليب، من الممكن ألا تضاف كل كمية الطحين.

_ تضاف فقط الكمية الكافية للحصول على قوام مناسب للعجين.

_ نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة مئوية.

_ نفرد العجينة على سطح عمل مرشوش بالطحين، ونشكلها على أصابع أو دوائر، وننقشها بالأداة المخصصة لذلك.

_ نرص حلوى الطابع بالليمون في الصينية، وندخلهم الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونهم ذهبي.

_ نخرجهم من الفرن، ونترك حلوى طابع الليمون حتى تبرد.