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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

طريقة عمل بيتزا الدجاج
طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو

تعتبر طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة، من الوصفات السهلة والبسيطة، والتي  تعتبر من اشهر المعجنات العالمية، ومن أشهى الأكلات السريعة التي يُقبل عليها الكبار والصغار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتمفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم للوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو

 

طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو

 

مقادير  طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو :

300 جرام دجاج رشة ملح

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

زيت للقلي

حبة أفوكادو

½ حبة بصل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

200 جرام عجين بيتزا

¼ كوب صوص بيتزا

كوب جبنة موتزاريلا

طماطم كرزية

 

طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة :

_ في صحن نضع الدجاج، ثم نتبله بالملح، البهار الأسود، بودرة الثوم، والبابريكا.

_ في مقلاة على النار نسخّن الزيت ثم نقلّي فيه الدجاج.

_ في صحن نضع الأفوكادو، البصل، وعصير الليمون الحامض ثم نقوم بالتقليب.

_ نفرد عجينة البيتزا في صينية، وندهن الوجه بصوص البيتزا ثم نضع طبقة من خليط الأفوكادو بالبصل.

_ على الوجه نضع شرائح الدجاج الذي قومنا بتحضيره، ثم نضت فوق الدجاج  طبقة من الجبن الموتزاريلا.

_ نزيّن الوجه بالطماطم الكرزية، وندخل بيتزا الدجاج والافوكادو في الفرن لمدة 25 دقيقة.

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