وصفة لذيذة وسريعة.. طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

شوربة كريمة الدجاج، تعتبر من ألذّ أنواع الشوربة، وهي من أشهى أنواع المقبّلات التي تضفي جمالًا على سفرة الطعام، ذات مذاق لذيذ وشهيّة ومغذّية، كما أنها سهلة التحضير.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج، وهي من المقبلات العربية الشهية، ويمكن تحضيرها في اقل من 30 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج

مقادير طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج :

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 مكعب زبدة

1 بصل صغير الحجم مقطع قطع صغيرة

1 ورق لورا

3 حبّهان

1 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة

1 علبة مشروم مقطع

1 رشّة فلفل أبيض

1 رشّة ملح

1 رشّة بصل بودرة

1 رشّة ثوم بودرة

1 ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 كوب حليب دافئ

1 علبة كريمة طبخ

بقدونس طازج حسب الحاجة

3 خبز محمّص

طريقة عمل شوربة كريمة الدجاج :

_ نضع الزيت النباتي، الزبدة في قدر عميق على النار، وبمجرّد أن تذوب الزبدة تضاف قطع البصل ونقلبها باستمرار حتى تذّبل.

_ تضاف بعد ذلك: ورق اللورا، والحبهان، مكعبات الدجاج، ونقلب جميع المكوّنات على النار لدقائق ثم يضاف قطع المشروم ونستمر في التقليب لدقائق أخرى.

_ نبهّر المكوّنات السابقة بكل من: الفلفل الأبيض، الملح، بودرة البصل، بودرة الثوم، بودرة مرق الدجاج ونقلّب لدقائق.

_ يضاف الدقيق ونقلبه مع المكونات حتى يختفي تمامًا، ثم نسكب الحليب الدافئ وكريمة الطبخ.

_ نترك المكونات على نار هادئة حتى تنّضج ويصّبح القوام ثقيل.

_ نرشّ البقدونس الطازج فوق شوربة كريمة الدجاج ثم نقدّمها في طبق التقديم ،ونتناولها ساخنةً بجانب الخبز المحمّص.