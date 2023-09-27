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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى جزائرية.. طريقة عمل المشوك باللوز

طريقة عمل المشوك
طريقة عمل المشوك باللوز

تعتبر طريقة عمل المشوك باللوز، من الحلويات الجزائرية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، وهي من الوصفات التي تنال إعجاب الكبار والأطفال. 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المشوك اللوز، وهي من وصفات المطبخ الجزائري، والتي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي الوصفة لحوالي 30 شخص، وإليكم الوصفة بالتفصية في السطور التالية..

 

طريقة عمل المشوك باللوز

 

طريقة عمل المشوك باللوز

 

مقادير طريقة عمل المشوك باللوز

3 أكواب لوز مطحون

كوب سكر

3 بيضات

1.5 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف كوب لوز مفروم خشن

كرز معلب للتزيين

 

طريقة عمل المشوك باللوز:

_ نقوم بتسخين الفرن على 170 درجة مئوية.
_ نضع اللوز المطحون مع البيكينج باودر، و السكر والفانيليا في وعاء كبير ونخلطهم جيدا.
_ يضاف البيض تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة.
_ نصنع كرات صغيرة من العجين، ونغطي الكرات باللوز المفروم.
_ نرص الكرات في صينية مدهونة بالزبدة والطحين ونضع نصف حبة كرز فوق كل كرة.
_ ندخلهم المشوك باللوز الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح لونهم ذهبيا.

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