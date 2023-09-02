للفطور..  طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن

تعتبر طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن من وصفات الفطور التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الكبار والأطفال.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكميتشي المشوي بالجبن، وهي احد وصفات المطبح الآسيوي، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 10 دقائق، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن

طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن

مقادير طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن:

8 شرائح خبز

2 ملعقة كبيرة زبدة، مذابة

1 كوب كيمتشي جاهز، مصفاة

1 تفاح أخضر أو كمثرى آسيوي، مزال منها البذور ومقطّع إلى شرائح رقيقة

1 كوب جبن تشيدر، مبشورة

طريقة عمل ساندويتش الكيمتشي المشوي بالجبن:

_ نسخن مقلاة على نار متوسطة إلى عالية .

_ لكل شطيرة، نوزع الزبدة بالتساوي على جانبي شريحتي الخبز.

_ نوزع فوق شريحة واحدة من الخبز طبقة من الكيمتشي، التفاح الأخضر (أو الكمثرى الآسيوية) ثم الجبن بالتساوي على قطعة واحدة من الخبز.

_ نضع مقلاة متوسطًة على نار متوسطة لمدة بضع دقائق، ثم نضع الشطيرة في المقلاة ونشويها، مع الضغط بالملعقة من حين لآخر فوق الساندويتشات، حتى يصبح لون قاع الساندويتش بنيًا ذهبيًا وحتى يذوب الجبن.

_ نكرر الخطوة على الجانب الآخر، ثم ننقل ساندويتش الكميتشي المشوي بالجبن إلى طبق التقديم.