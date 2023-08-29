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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوى إنجليزية.. طريقة عمل كيكة الكاسترد

طريقة عمل كيكة الكاسترد
طريقة عمل كيكة الكاسترد  

تعتبر طريقة عمل كيكة الكاسترد من الحلويات السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في في المنزل، وهي من الوصفات التي انتشرت في المطبخ الإنجليزي.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة الكاسترد، وهي من الحلويات الأنجليزيه الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من  40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل كيكة الكاسترد

 

طريقة عمل كيكة الكاسترد

 

مقادير طريقة عكل كيكة الكاسترد :

1 كوب دقيق

125 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 بيضة

¾ كوب سكر بودرة

3 ملعقة صغيرة مسحوق كاسترد

½ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

 

طريقة عمل كيكة الكاسترد :

_ نقوم بتشخين الفرن إلى 180 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة ورشيه بالدقيق.

_ في قدر كبير على نار هادئة، نذيب الزبدة ثم يضاف باقي مقادير الكيكة، ونقلب المزيج جيداَ.

_ نسكب المزيج في القالب المحضر، ثم نخبز الكيكة في الفرن، لمدة 45 دقيقة.

_ نترك كيكة الكاسترد تبرد تماماً قبل نقطعها ونقدمها.

كيكة كيكة الكاسترد طريقة عمل كيكة الكاسترد الحلويات الأنجليزيه المطبخ الإنجليزي

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