من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس

تعتبر طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس، من الوصفات السهلة والمغذية، وهي من السلطات المكسيكية، والتي يمكن ان تنال إعجاب الكبار والأطفال.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس، وهي من وصفات المطبخ المكسيكي، ويمكن تحضيرها في اقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس

طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس

مقادير طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس :

حبة بصل

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

ورق غار

ثلثي كوب عدس بني منقوع في الماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب ماء

3 حبة بندورة

6 عيدان بصل أخضر

ثلث كوب بقدونس طازج مفروم

ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل بلسمي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة العدس بالبندورة والبقدونس:

_نضع العدس، البصل والقرنفل في قدر على النار مع ورقة الغار والملح في كمية كبيرة من الماء.

_ ندع المزيج حتى يغلي، ونخفف النار ونغطي القدر ونتركه يغلي لمدة 25 دقيقة.

_ نصفّي العدس ونزيل ورق الغار والبصلة.

_ أثناء طهي العدس نقوم بتقطيع البندورة والبصل الأخضر قطع صغيرة، ونفرم البقدونس والريحان .

_ ثم نضع نصف كمية البقدونس جانباً لاستخدامها في التزيين، ونضع كل المكونات في وعاء التقديم ويضاف الخل، عصير الليمون، الملح والفلفل ونقلّب جيداً، ثم نزين سلطة العدس بالبقدونس المفروم.