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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة وسريعة .. طريقة عمل البيتزا بالببروني

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا بالببروني  

تعتبر طريقة عمل البيتزا بالببروني،  من الوصفات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل وتنال إعجاب الأطفال والكبار، ويمكنك تقديمها بجانب سلاطات باردة مثل سلاطة الجرجير بالرمان أو سلاطة الملفوف بالمايونيز أو سلاطة البطاطس.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البيتزا بالببروني، ويمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل البيتزا بالببروني

 

طريقة عمل البيتزا بالببروني

 

مقادير طريقة عمل البيتزا بالببروني :

0.5 كوب صلصة البيتزا المعلبة

50 جرام جبن جودة مدخنة مبشورة

200 جرام شرائح بندورة رفيعة

250 جرام بيبروني

ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

ملح و فلفل

250 جرةم جبن موتزاريلا

1.5 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 ملعقة كبيرة ريحان طازج مفروم

300 جرام عجينة بيتزا جاهزة

 

طريقة عمل البيتزا بالببروني :

نسخن الفرن على 200 درجة مئوية، ونفرد البيتزا في الصينية.
نفرش عليها كمية الصلصة، وننثر فوقها الزعتر و الجبن الجودة.
نرص البندورة والببروني عليها. 

ننثر الموتزاريلا والشطة عليها، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة.
 

نضع الزيت مع الريحان المفروم والملح والفلفل في وعاء ونقلبها جيدا، ونضعها على البيتزا فور خروجها من الفرن، وتؤكل ساخنة.

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