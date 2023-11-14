من المطبخ العربي.. طريقة عمل المكمورة

تعتبر طريقة عمل المكمورة، هي أكلة عربية شهيرة في الأردن وفلسّطين تُحضّر بطرق مختلفة في كل بلد، ولكن بشكل عام أبرز مكوّناتها الدجاج.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المكمورة، وهي من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل المكمورة

طريقة عمل المكمورة

مقادير طريقة عمل المكمورة :

للعجين :

4 كوب طحين قمح

2 كوب طحين أبيض

1 ملعقة كبيرة حبة بركة

1 ملعقة كبيرة سمسم

¼ ملعقة كبيرة كمون

¼ ملعقة كبيرة كركم

½ ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة كبيرة سكر

ماء فاتر حسب الحاجة

زيت زيتون حسب الحاجة

للدجاج :

زيت زيتون حسب الحاجة

1 دجاجة منقوعة ونظيفة مقطعة خالية من العظم

2 كيلو بصل مقطع

¼ ملعقة كبيرة كمون

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 رشّة كركم

1 رشّة بهارات مشكلة

¼ ملعقة كبيرة ملح

طريقة عمل المكمورة :

_ لتحضير العجينة، نضع في وعاء كبير كل من: طحين القمح، الطحين الأبيض، حبة البركة، السمسم، الكمون، الكركم، الملح، السكر.

_ يضاف الماء الفاتر تدريجيًّا على خليط الطحين مع العجن المستمر حتى تتشكّل معك عجينة طرية متماسكة.

_ ندّهن العجينة بقليل من زيت الزيتون، ثم نكوّرها إلى كرة كبيرة ثم نقطّع جزء منها شكّل على هيئة كرة كبيرة، والجزء المتبقي نقطّعه إلى كرات صغيرة متساوية.

_ ندّهن كرات العجين الصغيرة وكرة العجين الكبيرة بقليل من زيت الزيتون، ثم نتّركها جانبًا بعد الوقت.

_ لتحضير الدجاج، نضع كوب من زيت الزيتون في قدر كبير على النار وبمجرّد أن يسّخن نضع قطع الدجاج ونقلّبه حتى يتغيّر لونه إلى اللون الأبيض وهنا يضاف البصل.

_ نستمر في تقّليب خليط الدجاج والبصل على نار عالية لدقائق ثم نبهّر هذا المزيج بكل من: الكمون، الفلفل الأسود، الكركم، البهارات المشكلة ونقلّب المزيج مرّة أخرى.

_ نغطي القدر ونتّركه على نار متوسّطة وبين الحين والآخر نقلّب مزيج الدجاج والبصل حتى ينّضج، وبعد مرور نصف ساعة يضاف الملح ونقلّب المزيج ثم نطفئ النار ونتّركه يبرد.

_ نحّضر صينية كبيرة، ونفردي بداخلها ورق قصدير ثم نفّرد كرة العجين الكبيرة ونضعها كطبقة أولى في الصينية ثم نحّشيها بقليل من خليط الدجاج والبصل.

_ نفّرد فوق خليط الدجاج والبصل كرة من كرات العجين، ثم نحّشيها بطبقة من خليط الدجاج ونكرر ذلك على طبقات بحيث يكون بين كل طبقة من العجين حشو من خليط الدجاج.

_ ندهن آخر طبقة من العجين بقليل من زيت الزيتون ثم نصّنع بعض الثقوب بالعجين، ونغلّف الصينية بالكامل بورق القصدير، وندّخلها إلى الفرن حتى تنّضج لمدّة ساعة ونصف.

_ نطفئ الفرن ونشغّل الشواية على المكمورة لمدّة نصف ساعة، ونحّرص في هذه الخطوة على كشّف ورق القصدير عنها حتى تأخذ لونًا مميّزًا.

_ نخرج الصينية من الفرن ونقّلب المكمورة ونقطّعها لتقدم ساخنةً .