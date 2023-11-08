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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ السوري.. طريقة عمل الباطرش الحموى

طريقة عمل الباطرش
طريقة عمل الباطرش

تعتبر طريقة عمل الباطرش أو كما يعرفه البعض بـ"الباطرش الحموي"، هو أحد الوجبات المغذّية الشهيرة في المطبخ السوري، و يحضر من اللحم المقلي والمكسرات المحمّصة والباذنجان المشوي وصلصة الطماطم .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الباطرش، وهي من الاكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالى 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الباطرش

 

طريقة عمل الباطرش

 

مقادير طريقة عمل الباطرش :

3 ملعقة كبيرة سمنة

¼ كوب لوز مقشّر

450 جرام لحمة مفرومة

ملح حسب الحاجة

فلفل أسود حسب الحاجة

500 جرام صلصة طماطم

700 جرام باذنجان مشوي مهروس

500 جرام لبن زبادي

1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة طحينة سائلة

بقدونس مفروم طازج للتزيين حسب الحاجة

 

طريقة عمل الباطرش :

_ نضع ملعقة كبير من السمنة في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن تذوب يضاف اللوز المقشّر ونحرّكه حتى يتحمّص ثم نضعه في طبق جانبي.

_ نضع اللحمة المفرومة في نفس المقلاة الموجود بها السمنة، ونقلّب اللحمة قليلًا على نار متوسّطة، ثم يضاف ملعقة صغيرة من كل من: الملح، والفلفل الأسود.

_ نحرّك اللحم حتى ينّضج ويتشبّع بالبهارات، ثم نطفئ النار على المقلاة ثم نضع اللحم جانبًا.

_ نضع الملعقة المتبقية من السمنة في قدر كبير على النار، وبمجرد أن تسّخن تضاف صلصة الطماطم ثم نبهّر الصلصة بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

_ نستمر في تقليب الصلصة على النار حتى يصّبح قوامها كثيف ثم نطفئ عليها النار.

_ نضع الباذنجان المشوي المهروس في بولة كبيرة ثم يضاف إليه اللبن الزبادي، والثوم المهروس، والطحينة السائلة، ملعقة كبيرة من الملح ونخّلط هذه المكونات جيّدًا.

_ نوزّع مزيج الباذنجان في صينية بشكل متساوي، ثم نضع فوقه طبقة من صلصة الطماطم، ثم طبقة من خليط اللحم، واللوز المحمص ونزيّن الباطرش بالبقّدونس ورشّة من الفلفل الأسود.

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