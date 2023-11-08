من المطبخ السوري.. طريقة عمل الباطرش الحموى

تعتبر طريقة عمل الباطرش أو كما يعرفه البعض بـ"الباطرش الحموي"، هو أحد الوجبات المغذّية الشهيرة في المطبخ السوري، و يحضر من اللحم المقلي والمكسرات المحمّصة والباذنجان المشوي وصلصة الطماطم .

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الباطرش، وهي من الاكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالى 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الباطرش

طريقة عمل الباطرش

مقادير طريقة عمل الباطرش :

3 ملعقة كبيرة سمنة

¼ كوب لوز مقشّر

450 جرام لحمة مفرومة

ملح حسب الحاجة

فلفل أسود حسب الحاجة

500 جرام صلصة طماطم

700 جرام باذنجان مشوي مهروس

500 جرام لبن زبادي

1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة طحينة سائلة

بقدونس مفروم طازج للتزيين حسب الحاجة

طريقة عمل الباطرش :

_ نضع ملعقة كبير من السمنة في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن تذوب يضاف اللوز المقشّر ونحرّكه حتى يتحمّص ثم نضعه في طبق جانبي.

_ نضع اللحمة المفرومة في نفس المقلاة الموجود بها السمنة، ونقلّب اللحمة قليلًا على نار متوسّطة، ثم يضاف ملعقة صغيرة من كل من: الملح، والفلفل الأسود.

_ نحرّك اللحم حتى ينّضج ويتشبّع بالبهارات، ثم نطفئ النار على المقلاة ثم نضع اللحم جانبًا.

_ نضع الملعقة المتبقية من السمنة في قدر كبير على النار، وبمجرد أن تسّخن تضاف صلصة الطماطم ثم نبهّر الصلصة بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

_ نستمر في تقليب الصلصة على النار حتى يصّبح قوامها كثيف ثم نطفئ عليها النار.

_ نضع الباذنجان المشوي المهروس في بولة كبيرة ثم يضاف إليه اللبن الزبادي، والثوم المهروس، والطحينة السائلة، ملعقة كبيرة من الملح ونخّلط هذه المكونات جيّدًا.

_ نوزّع مزيج الباذنجان في صينية بشكل متساوي، ثم نضع فوقه طبقة من صلصة الطماطم، ثم طبقة من خليط اللحم، واللوز المحمص ونزيّن الباطرش بالبقّدونس ورشّة من الفلفل الأسود.