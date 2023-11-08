من المطبخ السوري.. طريقة عمل الباطرش الحموى

تعتبر طريقة عمل الباطرش أو كما يعرفه البعض بـ"الباطرش الحموي"، هو أحد الوجبات المغذّية الشهيرة في المطبخ السوري، و يحضر من اللحم المقلي والمكسرات المحمّصة والباذنجان المشوي وصلصة الطماطم .
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الباطرش، وهي من الاكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالى 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل الباطرش
مقادير طريقة عمل الباطرش :
3 ملعقة كبيرة سمنة
¼ كوب لوز مقشّر
450 جرام لحمة مفرومة
ملح حسب الحاجة
فلفل أسود حسب الحاجة
500 جرام صلصة طماطم
700 جرام باذنجان مشوي مهروس
500 جرام لبن زبادي
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
3 ملعقة كبيرة طحينة سائلة
بقدونس مفروم طازج للتزيين حسب الحاجة
طريقة عمل الباطرش :
_ نضع ملعقة كبير من السمنة في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن تذوب يضاف اللوز المقشّر ونحرّكه حتى يتحمّص ثم نضعه في طبق جانبي.
_ نضع اللحمة المفرومة في نفس المقلاة الموجود بها السمنة، ونقلّب اللحمة قليلًا على نار متوسّطة، ثم يضاف ملعقة صغيرة من كل من: الملح، والفلفل الأسود.
_ نحرّك اللحم حتى ينّضج ويتشبّع بالبهارات، ثم نطفئ النار على المقلاة ثم نضع اللحم جانبًا.
_ نضع الملعقة المتبقية من السمنة في قدر كبير على النار، وبمجرد أن تسّخن تضاف صلصة الطماطم ثم نبهّر الصلصة بملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
_ نستمر في تقليب الصلصة على النار حتى يصّبح قوامها كثيف ثم نطفئ عليها النار.
_ نضع الباذنجان المشوي المهروس في بولة كبيرة ثم يضاف إليه اللبن الزبادي، والثوم المهروس، والطحينة السائلة، ملعقة كبيرة من الملح ونخّلط هذه المكونات جيّدًا.
_ نوزّع مزيج الباذنجان في صينية بشكل متساوي، ثم نضع فوقه طبقة من صلصة الطماطم، ثم طبقة من خليط اللحم، واللوز المحمص ونزيّن الباطرش بالبقّدونس ورشّة من الفلفل الأسود.