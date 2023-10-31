حلويات عربية شعبية..طريقة سهلة لعمل المبثوث في المنزل

تعتبر طريقة عمل المبثوث أو كما يطلق عليها البعض البثوث، هي واحدة من الحلويات الشعبية الشهيرة في منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية، يُحضّر طبق المبثوث بالدقيق المضاف إلى الحليب المغلي وتُزيّن بالسمن والعسل والتمر، وهو من الأطباق التي تمدّ الجسم بالطاقة والنشاط.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المبثوث، وهي من وصفات المطبخ العربي الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصقة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل المبثوث

طريقة عمل المبثوث

مقادير طريقة عمل المبثوث :

2 كوب دقيق أبيض

¼ كوب ماء

3 كوب حليب سائل

1 رشّة ملح

1 رشّة سكر

½ كوب سمن مذاب

¼ كوب عسل

½ كوب تمر منزوع النواة

طريقة عمل المبثوث :

_ نضع الدقيق الأبيض في صحن كبير ثم نرشّ عليه الماء، ونفّركه بيديكِ حتى يصّبح ملّمسه يشّبه الرمل، ثم نتركه جانبًا.

_ نضع الحليب السائل في قدر على النار، ثم يضاف له الملح والسكر، ونتركه حتى يغلي.

_ يضاف الدقيق الأبيض المرمّل على خليط الحليب السائل المغلي، ونستمر في التقليب حتى يصّبح القوام سميكًا.

_ نسكب المزيج في طبق التقديم ثم نقوم بتزيينه بكل من: السمن المذاب، العسل، وحبّات التمر، ويقدّم المبثوث .