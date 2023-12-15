من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل سلطة الكيل

تعتبر طريقة عمل سلطة الكيل وصفة سهلة وسريعة من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تقديمها لأسرتك مع وجبة الغداء أو كوجبة خفيفة للعشاء. وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة الكيل، وهي من السلطات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل سلطة الكيل

طريقة عمل سلطة الكيل

مقادير طريقة عمل سلطة الكيل :

½ 1 كوب بطاطا حلوة، مقطعة مكعبات (300 جرام)

½ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

2 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح حسب المذاق

فلفل حسب المذاق

زيت زيتون، حسب الرغبة

½ كوب بذور يقطين (65 غرام)

2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

2 ملعقة كبيرة من شراب القيقب

½ كوب طحينة (110 غرام)

½ 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة ماء

1 باقة كيل، مزال منها السيقان ومقطعة إلى قطع كبيرة

3 أكواب كينوا (510 جرام)

½ كوب بصلة حمراء، مكعبات (75 جرام)

طريقة عمل سلطة الكيل:

_ نسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).

_ يضاف البطاطا الحلوة إلى صينية فرن. ونرشها ببودرة الثوم، البابريكا، الملح والفلفل، ونرشها بزيت الزيتون.

_ نقلب البطاطا حتى تصبح مغطاة جيدًا بالبهارات، ثم نوزعها بالتساوي على الصينية.

_ نحمرها بالفرن لمدة 15 دقيقة، أو حتى تنضج.

_ في وعاء صغير، تضاف بذور اليقطين، ومسحوق الفلفل الحار، وملعقة كبيرة ملعقة واحدة من شراب القيقب والملح، ونقلب المزيج جيداً.

_ نوزع مزيج بذور اليقطين على صينية فرن بحيث لا يلمس بعضها البعض.

_ يضاف إلى الفرن مع البطاطا الحلوة ونحمرهم لمدة 10 دقائق مع التحريك في منتصف المدة حتى تتحمص.

_ في كوب قياس سائل، نخلط الطحينة مع ملعقة كبيرة من شراب القيقب، عصير الليمون، الملح والفلفل.

_ نقلب المزيج جيدا، ثم يضاف ملعقة كبيرة من الماء في المرة الواحدة حتى يتم الوصول إلى القوام المطلوب.

_ في وعاء كبير، نقوم بترطيب الكيل بزيت الزيتون.

_ نقوم بتدليك الكيل بيديك حتى يصبح الكيل طرياً ويقل حجمه بمقدار الثلث تقريبًا.

_ تضاف الكينوا، البطاطا الحلوة المشوية، البصل الأحمر وبذور اليقطين.

_ نرش المزيج بصوص الطحينة، ونقلبه جيداً.

_ نقدم سلطة الكيل مع المزيد من الصوص إذا رغبت في ذلك.