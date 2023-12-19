عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مختوم اللحم

طريقة عمل مختوم اللحم
طريقة عمل مختوم اللحم

تعتبر طريقة عمل مختوم اللحم، هو أحد الأكلات العربية الشهيرة، عبارة عن لحم مطهي مع صلصة سواء كانت بالطماطم فقط أو بالطماطم واللبن، وتؤكل هذه الوجبة بجانب الأرز أو بالخبّز حسب الرغبة.

 

من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل سلطة الكيل

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل يخنة البازلاء

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل محتوم اللحم، وهي من الاكلات الخليجية والتي يمكن تح١يرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد. وإليكظ الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل مختوم اللحم

 

طريقة عمل مختوم اللحم

 

مقادير طريقة عمل مختوم اللحم :

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ 1 كيلو لحم مقطع

2 كوب عصير طماطم

4 كوب ماء

 

طريقة عمل مختوم اللحم :

_ نضع الزيت النباتي في قدر على النار وبمجرّد أن يسّخن الزيت يضاف البصل المقطّع.

_ يضاف الثوم المفروم، ونستمر في تقلّيب البصل والثوم معًا لدقائق حتى يذّبلا.

_ نبهّر المزيج بكل من: الفلفل الأسود، الكزبرة، الهيل، الكمون، الملح.

_ نستمر في تقّليب جميع المكونات على النار لدقائق ثم يضاف قطع اللحم.

_ نقلّب مزيج اللحم على نار متوسّطة لدقيقة، ثم نسكب فوقه عصير الطماطم والماء.

_ نتّرك مختوم اللحم على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى ينّضج ثم نقدمه ساخنًا.

اللحم مختوم اللحم طريقة عمل مختوم اللحم الأكلات الخليجية الأكلات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

موضوعات متعلقة

من المطبخ العربي.. طريقة عمل شرائح اللحم بالبصل

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

نصائح مهمة لتجنب الأرق| تعرف عليها

بفستان تايجر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة على إنستجرام

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

سهلة وسريعة.. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب الليبي: مصر لم تتخل عن بلادنا في أزماتها.. فيديو

353 مليون دولار منحا تنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات

الصليب الأحمر: غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي

أخبار التوك شو| مفاجأة بـ أسعار الذهب.. تفاصيل حالة طقس اليوم.. وآخر تطورات الوضع في غزة

رغم الفيتو الأمريكي|العالم يضغط على إسرائيل.. هل يقر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار؟

نتطلع للمزيد.. أوستن يشيد بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فيديو

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

زلزال الصين... عشرات الضحايا والمفقودين | تفاصيل مأساوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ