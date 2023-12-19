وصفة من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل مختوم اللحم

تعتبر طريقة عمل مختوم اللحم، هو أحد الأكلات العربية الشهيرة، عبارة عن لحم مطهي مع صلصة سواء كانت بالطماطم فقط أو بالطماطم واللبن، وتؤكل هذه الوجبة بجانب الأرز أو بالخبّز حسب الرغبة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل محتوم اللحم، وهي من الاكلات الخليجية والتي يمكن تح١يرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد. وإليكظ الوصفة بالتفضيل في السطور التالية..

طريقة عمل مختوم اللحم

طريقة عمل مختوم اللحم

مقادير طريقة عمل مختوم اللحم :

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3 بصل مقطع

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ 1 كيلو لحم مقطع

2 كوب عصير طماطم

4 كوب ماء

طريقة عمل مختوم اللحم :

_ نضع الزيت النباتي في قدر على النار وبمجرّد أن يسّخن الزيت يضاف البصل المقطّع.

_ يضاف الثوم المفروم، ونستمر في تقلّيب البصل والثوم معًا لدقائق حتى يذّبلا.

_ نبهّر المزيج بكل من: الفلفل الأسود، الكزبرة، الهيل، الكمون، الملح.

_ نستمر في تقّليب جميع المكونات على النار لدقائق ثم يضاف قطع اللحم.

_ نقلّب مزيج اللحم على نار متوسّطة لدقيقة، ثم نسكب فوقه عصير الطماطم والماء.

_ نتّرك مختوم اللحم على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى ينّضج ثم نقدمه ساخنًا.