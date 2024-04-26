طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

سلطة السبانخ والتفاح المشوي من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.





مقادير سلطه السبانخ والتفاح المشوي

٢ تفاح

٢ باقة بيبي سبانخ

نصف كوب عين جمل محمص و مكرمل

ربع كوب كينوا مسلوقة

٣ ملعقة كبيرة جبنة فيتا

١ كوب مشروم

الصلصة:

١ فص ثوم

١ ملعقة كبيرة عسل

٥ ملعقة كبيرة خل بلسميك

ملح

١ملعقة كبيرة ليمون

٥ ملعقة كبيرة زيت زيتون ٢ ملعقة صغيرة مسطردة

طريقة تحضير سلطة السبانخ والتفاح المشوي

العمل الصلصة نخلط جميعا المكونات معا و نضعهم جانبا

نتخلص من لب التفاح ونقطعه إلى شرائح

في شواية على النار نضع القليل من زيت الزيتون و نشوح التفاح من الجهتين

نسلق الكينوا بالماء والقليل من الملح حتى تنضج ثم تصفى من الماء

في طبق التقديم نضع السبانخ المقطع و الكينوا ثم عليهم شرائح المشروم والجوز المجروش المكرمل ثم نضع قطع من الفيتا و نرص شرائح التفاح على الوجه و تقدم مع الصوص، وبالهنا والشفا….