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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

كفتة بالمياه الغازية
كفتة بالمياه الغازية

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية، فهي من الأطباق الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

 

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مقادير كفتة بالمياه الغازية
1 كيلو لحم مفروم
1 بصل كبير مبروش مصفى من الماء
3 فص ثوم مفروم
1 كوب بقدونس مفروم
١ فلفل احمر مشوي
١ ملعقة صغيرة بيكتغ باودر من كوكس 
ملح من كوكس 
فلفل اسود
١ ملعقة صغيرة كمون
١ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
مجروش
٢ ملعقة صغيرة زعتر
٢ ملعقة صغيرة بابريكا
نصف  كوب بقسماط
نصف كوب ماء غازي
قطعة فحم
فلفل احمر مجروش للوجه
لدهن وجه الكفته:
ماء البصل مع ١ ملعقة صغيرة من(ملح كوكس- فلفل اسود - بابريكا- ١ ملعقة كبيرة زيت)

 

طريقة تحضير كفتة بالمياه الغازية
بمحضرة الطعام نفرم الفلفل الاحمر المشوي مع البصل المصفى والبقدونس والثوم ونفرمهم ثم نضيف اللحم والبقسماط  والملح والفلفل والبيكنغ صودا والزعتر والبابريكا والكمون والمياه الغازية ونفرم ثم نشكل اصابع الكباب ونضعها بصينية وندهن الوجه بماء البصل والبهارات ونغطيها بورق القصدير ونشويها على اعلى درجة حراره لمدة نصف ساعه ونشوي الوجه لمدة ٥ دقائق  وثم نخرجها ونضع الفحم وملعقة زيت كبيره وتغطى ثم تقدم ساندويتشات مع صلصة الطحينة والطماطم والبصل الاحمر والبطاطس المحمرة ..
 

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