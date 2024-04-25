عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

تشيز كيك الفواكه
تشيز كيك الفواكه

يعد تشيز كيك الفواكه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك الفواكه.

txt

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

txt

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات


مقادير تشيز كيك الفواكه

٢ كوب بسكويت قمح مطحون

١٠٠ جم زبدة

٣٠٠ جم جبن كريمي

٢ كوب كريمة

٢ مغلف كريمة بودرة

٤ ملعقة كبيرة ليمون


 

للوجه

واحد وربع كوب ماء

١ ملعقة كبيرة ليمون

ربع كوب سكر

ملعقة كبيرة ونصف جيلاتين

ربع كوب ماء إضافي

للتقديم:

علبة توت مشكل

علبة كومبوت مشكل

2 حبة كيوي


 

طريقة تحضير  تشيز كيك الفواكه

نخلط البسكويت مع الزبدة جيدا و نضعه في صينية القابلة للفتح لعمل أرضية للتشيز كيك

نخفق الجبنة مع الكريمة والكريمة البودرة والليمون للحصول على الحشوة

نضع الحشوة فوق الأرضية وتدخل الثلاجة حتى تجمد

في طبق نخلط الجيلاتين مع ربع كوب ماء و نضعه جانبا

نضع الماء مع الليمون والسكر على النار حتى يغلوا ثم نضيف لهم الجلاتين و نقلبهم حتى يذوب الجلاتين

في قالب كيك ندهنه نقطة زيت ثم نرص الفواكه حسب الرغبة وفوقها نصب خليط الجيلاتين و السكر 

ندخل القالب في الثلاجة حتى تجمد تماما

ثم نقلبه و ننزله بحذر فوق قالب التشز كيك نزيينه بالقليل من الكريمة المخفوقة و يقدم باردا بالهنا والشفا


 


 

تشيز كيك الفواكه طريقة عمل تشيز كيك الفواكه الشيف غادة التلى مقادير تشيز كيك الفواكه طريقة تحضير تشيز كيك الفواكه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

هبة مجدي تستعرض أناقتها بفستان ستان.. شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

أسامة إمام رئيسا للجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب ونظم المعلومات

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة مواصلة تلبية احتياجات سكان غزة بـ"شكل آمن"

أدعية نهاية العام الدراسي.. كلمات للطالب والمعلم في آخر السنة الدراسية

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

تركت أبناءها الخمسة|وفاة عروس في ليلة زفافها وسط ذهول الحاضرين.. ما السبب؟

رشاقة ملفتة| نجوى كرم أثارت الجدل بهذه الإطلالة

إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد»

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ