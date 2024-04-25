طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

يعد تشيز كيك الفواكه من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيز كيك الفواكه.



مقادير تشيز كيك الفواكه

٢ كوب بسكويت قمح مطحون

١٠٠ جم زبدة

٣٠٠ جم جبن كريمي

٢ كوب كريمة

٢ مغلف كريمة بودرة

٤ ملعقة كبيرة ليمون





للوجه

واحد وربع كوب ماء

١ ملعقة كبيرة ليمون

ربع كوب سكر

ملعقة كبيرة ونصف جيلاتين

ربع كوب ماء إضافي

للتقديم:

علبة توت مشكل

علبة كومبوت مشكل

2 حبة كيوي





طريقة تحضير تشيز كيك الفواكه

نخلط البسكويت مع الزبدة جيدا و نضعه في صينية القابلة للفتح لعمل أرضية للتشيز كيك

نخفق الجبنة مع الكريمة والكريمة البودرة والليمون للحصول على الحشوة

نضع الحشوة فوق الأرضية وتدخل الثلاجة حتى تجمد

في طبق نخلط الجيلاتين مع ربع كوب ماء و نضعه جانبا

نضع الماء مع الليمون والسكر على النار حتى يغلوا ثم نضيف لهم الجلاتين و نقلبهم حتى يذوب الجلاتين

في قالب كيك ندهنه نقطة زيت ثم نرص الفواكه حسب الرغبة وفوقها نصب خليط الجيلاتين و السكر

ندخل القالب في الثلاجة حتى تجمد تماما

ثم نقلبه و ننزله بحذر فوق قالب التشز كيك نزيينه بالقليل من الكريمة المخفوقة و يقدم باردا بالهنا والشفا







