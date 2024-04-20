عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

كيكة قشور البرتقال
كيكة قشور البرتقال

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، طريقة عمل كيكة قشور البرتقال، فيما يلي….

txt

طريقة عمل سلطة التونة| صحية ولذيذة

txt

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

مقادير كيكة قشور البرتقال

الكيك:
1 حبة كبيرة برتقال
1 3/4 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
3 حبة كبيرة بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 1/4 كوب سكر
نصف كوب زيت ذرة
ربع كوب زبادي/ روب


الصلصة:
نصف كوب سكر
نصف  كوب عصير برتقال
للتزيين: قشور برتقال رفيعة

طريقة تحضير كيكة قشور البرتقال

1.ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ مئوية.

2.أحضري قالب متوسط الحجم ذو فتحة من الوسط، ادهنيه بالزبدة ثم انثري الدقيق، أتركيه جانبا.

3.الكيك: لا تقشري البرتقالة، قطعيها الى قطع صغيرة، انزعي البذور، ضعيها في محضرة الطعام وشغلي لتصبح مهروسة ناعمة. اتركيها جانبا.

4.انخلي الدقيق، البيكنج باودر والملح. أتركيه جانبا.

5.في وعاء ضعي البيض، الفانيليا والسكر وباستعمال مضرب شبك كهربائي اخفقي ليختلط جيدا ويصبح فاتح اللون ومتماسك قليلا.

6.اضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الزيت واخفقي ليختفي

7.أضيفي الزبادي واخفقي ليختفي.

8.أضيفي البرتقالة المهروسة وقلبي لتختفي.

9.صبي الخليط في القالب.

10.اخبزي الكيك لمدة ٢٥ – ٣٠ دقيقة، لينضج الكيك ويتحمر سطحه.

11.أخرجي الكيك من القالب، ضعيه على طبق التقديم، باستعمال فرشاة وزعي صلصة البرتقال على الكيك ليتشرب جيدا. أتركيه ليبرد.

12.صلصة البرتقال: في كسرولة ضعي عصير البرتقال و السكر سخني على نار متوسطة ليغلي ثم خففي النار واتركيه يطهى بهدوء ٣ دقائق. استعمليه ساخنا.
 

كيكة قشور البرتقال طريقة عمل كيكة قشور البرتقال الشيف منال العالم مقادير كيكة قشور البرتقال طريقة تحضير كيكة قشور البرتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن أداء نجم الأهلي أمام مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

موضوعات متعلقة

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

طريقة عمل سلطة التونة| صحية ولذيذة

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

ترشيحاتنا

فيديوهات مخلة.. ننشر شهادة الأجهزة الأمنية لتهديد عامل لمدير ماركت شهير بالشيخ زايد

بشرى| انخفاض أسعار الخبز البلدي الحر والفينو.. و5 ملايين جنيه عقوبة المتلاعبين

طالبونى باحتوائها.. والد فرح فتاة الصف: بشكر وزارة الداخلية على إعادة «دلوعتي»|فيديو

حكم الشهادة الزور .. دار الإفتاء تكشف المعنى وهل تصل لمرحلة الشرك؟

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

«مراته بتولد والدكتور بيصور»| غضب بسبب مصور مباراة الأهلي ومازيمبي.. ماذا حدث؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. منة فضالي تثير الجدل بجلسة تصوير عبر إنستجرام من غرفة النوم|شاهد

بطنها في ضهرها| هل خضعت جورجينا لعمليات تجميل؟.. وفيفي عبده: «الموضة بالمدملك»

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

فيديو

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ