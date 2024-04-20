طريقة عمل سلطة التونة| صحية ولذيذة

سلطة التونة من الأطباق الصحية والشهية التي يمكنك تطبيقها بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا، فقدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل سلطة التونة .



مقادير سلطة التونة

2 عبوة تونا

4 حبة كبيرة بيض مسلوق

1 عود بصل اخضر

2 كوب خس

10 عود شبت

2 حبة متوسطة مخلل خيار

1 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

2 ملعقة كبيرة شطة سائلة

14 ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودرة

2 شريحة سالمون مدخن

للتقديم: شبت



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