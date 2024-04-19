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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

مكرونة بالجمبري والكريمة
مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة من  الأكلات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في البيت، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة .

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مقادير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة


١ مكرونة سباغتي مسلوقة
نصف كيلو جمبري وسط مقشر
١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة
١ بصلة صغيرة
٤ فصوص ثوم
١ ملعقة كبيرة بشر ليمون
٣ كوب كريمة
١ كوب من ماء سلق المكرونة
١ مكعب خضار 
١ كوب جبن بارميزان
ربع  كوب بقدونس مفروم
٢ ملعقة كبيرة جبنة بارميزان إضافي للوجه


طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

 

في وعاء على النار نضع الزيت مع البصل و الثوم و مقلب ثم نضيف الجمبري و نتبل بملح و فلفل 
نضيف الكريمة و ماء السلق مع مكعب المرق 
نتبل بالبابريكا و الشطة و برش الليمون و نترك الخليط ليسخن تماما نضيف الجبن و البقدونس و المكرونة و نقلب حتى يتجانس الخليط و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا

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