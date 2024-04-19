طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة من الأكلات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في البيت، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة .

مقادير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة



١ مكرونة سباغتي مسلوقة

نصف كيلو جمبري وسط مقشر

١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة

١ بصلة صغيرة

٤ فصوص ثوم

١ ملعقة كبيرة بشر ليمون

٣ كوب كريمة

١ كوب من ماء سلق المكرونة

١ مكعب خضار

١ كوب جبن بارميزان

ربع كوب بقدونس مفروم

٢ ملعقة كبيرة جبنة بارميزان إضافي للوجه



طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة

في وعاء على النار نضع الزيت مع البصل و الثوم و مقلب ثم نضيف الجمبري و نتبل بملح و فلفل

نضيف الكريمة و ماء السلق مع مكعب المرق

نتبل بالبابريكا و الشطة و برش الليمون و نترك الخليط ليسخن تماما نضيف الجبن و البقدونس و المكرونة و نقلب حتى يتجانس الخليط و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا