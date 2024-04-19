طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة من الأكلات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في البيت، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة .
مقادير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة
١ مكرونة سباغتي مسلوقة
نصف كيلو جمبري وسط مقشر
١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
١ ملعقة صغيرة شطة مجروشة
١ بصلة صغيرة
٤ فصوص ثوم
١ ملعقة كبيرة بشر ليمون
٣ كوب كريمة
١ كوب من ماء سلق المكرونة
١ مكعب خضار
١ كوب جبن بارميزان
ربع كوب بقدونس مفروم
٢ ملعقة كبيرة جبنة بارميزان إضافي للوجه
طريقة تحضير مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة
في وعاء على النار نضع الزيت مع البصل و الثوم و مقلب ثم نضيف الجمبري و نتبل بملح و فلفل
نضيف الكريمة و ماء السلق مع مكعب المرق
نتبل بالبابريكا و الشطة و برش الليمون و نترك الخليط ليسخن تماما نضيف الجبن و البقدونس و المكرونة و نقلب حتى يتجانس الخليط و يقدم ساخنا بالهنا و الشفا