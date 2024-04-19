في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

عندما نقوم برحلة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، فغالبًا ما نشعر وكأننا نتعامل مع متاهة من النصائح المتضاربة ونصائح وخيارات النظام الغذائي المتنوعة.. فيما يلي خطة وجبات مناسبة لمدة 7 أيام لفقدان الوزن والتي لا تشجع فقط على التخلص من تلك الكيلوجرامات العنيدة ولكنها تركز أيضًا على تغذية جسمك بأطعمة صحية ولذيذة، ليس من الضروري أن تتخلى عن ذوقك عندما تقرر إنقاص وزنك، فالطعام الجيد والمغذي يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

-خيارات الإفطار لخسارة الوزن

القول المأثور "الإفطار هو أهم وجبة في اليوم" صحيح، خاصة عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، ابدأ يومك بوجبة إفطار ليست لذيذة فحسب، بل مليئة أيضًا بالعناصر المغذية لتغذية صباحك، تناولي طبقًا شهيًا من الشوفان والمكسرات، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الألياف والبروتين ليجعلك تشعرين بالشبع والرضا حتى وقت الغداء، بالنسبة لبقية أيام الأسبوع، يمكنك أيضًا الاستمتاع بتناول طبق صحي مليء بالبروتين والألياف، أو تحضير عجة البيض مع الخضار الملونة لبداية مليئة بالبروتين ليومك.

- خيارات الغداء لتبقيك نشيطًا

يتطلب وقت الغداء تناول وجبة مرضية ومغذية من شأنها أن تحافظ على استقرار مستويات الطاقة لديك طوال فترة ما بعد الظهر، ابدأ بسلطة منعشة محملة بمجموعة متنوعة من الخضروات الملونة، والتي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم صحتك العامة، وقلل من تناول الكربوهيدرات، أعط الأولوية للخضروات للحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة مع زيادة كمية العناصر الغذائية التي تتناولها.

-لجوع منتصف النهار

عندما يأتي الركود في فترة ما بعد الظهر، قاوم إغراء الوجبات الخفيفة غير الصحية وابحث عن خيارات مغذية ترضي رغباتك الشديدة دون عرقلة جهودك لإنقاص الوزن، دلل نفسك بوعاء من حساء الكزبرة والليمون المليء بالنكهة ومنخفض السعرات الحرارية، لتجعلك تشعر بالشبع والرضا. يمكنك أيضًا تناول وجبة خفيفة سريعة وسهلة ومليئة بالبروتين والألياف لإبعاد الجوع حتى وقت العشاء.

-أفكار عشاء لإنهاء يومك بشكل صحي

مع انتهاء اليوم، حان الوقت لتذوق وجبة عشاء مغذية من شأنها تجديد مخزون الطاقة لديك وتعزيز النوم المريح، استمتع بوجبة متوازنة غنية بالبروتين والمواد المغذية الأساسية، عزز وجبتك بطبق جانبي من السلطة مما يوفر تباينًا رائعًا ومنعشًا مع النكهات الدافئة والحارة لأطباقك الرئيسية.

المصدر: timesofindia