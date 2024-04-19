عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

في 7 أيام فقط| نظام
في 7 أيام فقط| نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن ال

عندما نقوم برحلة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، فغالبًا ما نشعر وكأننا نتعامل مع متاهة من النصائح المتضاربة ونصائح وخيارات النظام الغذائي المتنوعة.. فيما يلي خطة وجبات مناسبة لمدة 7 أيام لفقدان الوزن والتي لا تشجع فقط على التخلص من تلك الكيلوجرامات العنيدة ولكنها تركز أيضًا على تغذية جسمك بأطعمة صحية ولذيذة، ليس من الضروري أن تتخلى عن ذوقك عندما تقرر إنقاص وزنك، فالطعام الجيد والمغذي يمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.

txt

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

txt

طريقة عمل عيش الكفتة| بأسهل المكونات

-خيارات الإفطار لخسارة الوزن

القول المأثور "الإفطار هو أهم وجبة في اليوم" صحيح، خاصة عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، ابدأ يومك بوجبة إفطار ليست لذيذة فحسب، بل مليئة أيضًا بالعناصر المغذية لتغذية صباحك، تناولي طبقًا شهيًا من الشوفان والمكسرات، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الألياف والبروتين ليجعلك تشعرين بالشبع والرضا حتى وقت الغداء، بالنسبة لبقية أيام الأسبوع، يمكنك أيضًا الاستمتاع بتناول طبق صحي مليء بالبروتين والألياف، أو تحضير عجة البيض مع الخضار الملونة لبداية مليئة بالبروتين ليومك.

- خيارات الغداء لتبقيك نشيطًا

يتطلب وقت الغداء تناول وجبة مرضية ومغذية من شأنها أن تحافظ على استقرار مستويات الطاقة لديك طوال فترة ما بعد الظهر، ابدأ بسلطة منعشة محملة بمجموعة متنوعة من الخضروات الملونة، والتي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لدعم صحتك العامة، وقلل من تناول الكربوهيدرات،  أعط الأولوية للخضروات  للحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة مع زيادة كمية العناصر الغذائية التي تتناولها.

-لجوع منتصف النهار

عندما يأتي الركود في فترة ما بعد الظهر، قاوم إغراء الوجبات الخفيفة غير الصحية وابحث عن خيارات مغذية ترضي رغباتك الشديدة دون عرقلة جهودك لإنقاص الوزن، دلل نفسك بوعاء من حساء الكزبرة والليمون المليء بالنكهة ومنخفض السعرات الحرارية،  لتجعلك تشعر بالشبع والرضا. يمكنك أيضًا تناول وجبة خفيفة سريعة وسهلة  ومليئة بالبروتين والألياف لإبعاد الجوع حتى وقت العشاء.

-أفكار عشاء لإنهاء يومك بشكل صحي

مع انتهاء اليوم، حان الوقت لتذوق وجبة عشاء مغذية من شأنها تجديد مخزون الطاقة لديك وتعزيز النوم المريح، استمتع بوجبة متوازنة غنية بالبروتين والمواد المغذية الأساسية، عزز وجبتك بطبق جانبي من السلطة مما يوفر تباينًا رائعًا ومنعشًا مع النكهات الدافئة والحارة لأطباقك الرئيسية.

 

 

المصدر: timesofindia

الوزن أطعمة صحية انقاص الوزن الكيلوجرامات الزائدة خسارة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

طريقة عمل عيش الكفتة| بأسهل المكونات

يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد

إليسا تبهر متابعيها بإطلالتها في أمريكا| شاهد

فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق

حكم صلاة سنة الجمعة القبلية.. آراء الفقهاء وعدد الركعات

شاهد| قناة إيرانية تنشر أول فيديو للهجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان

السماء لونها أخضر .. سر ظاهرة غريبة تظهر في دبي عقب السيول الشديدة

الدينار الكويتي بـ 157.10 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

بركات : تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ