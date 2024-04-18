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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود مع الفضي.

علق ناقد الموضة، إيلي حنا، على إطلالة ميريام فارس  في قبرص قائلا:"هلأ عندي سؤال... ميريام مقتنعة بالشي يلي لابسته؟ الفستان بالجزء العلوي كتصميم ما بيقطع... و تحديدا ال cups تبع الفستان ولا أشنع من هيك."
تابع:"ما عندي مشكلة مع الاطلالات "غير المحتشمة جدا" اذا كانت حلوة و ملفتة و مش cheap... بس انه تكون اطلالة هالقد شنيعة؟ لا ما بتقطع….يمكن ميريام صار لازم تعيد حساباتها الفاشونية."

ميريام فارس

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