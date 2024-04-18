ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود مع الفضي.

علق ناقد الموضة، إيلي حنا، على إطلالة ميريام فارس في قبرص قائلا:"هلأ عندي سؤال... ميريام مقتنعة بالشي يلي لابسته؟ الفستان بالجزء العلوي كتصميم ما بيقطع... و تحديدا ال cups تبع الفستان ولا أشنع من هيك."

تابع:"ما عندي مشكلة مع الاطلالات "غير المحتشمة جدا" اذا كانت حلوة و ملفتة و مش cheap... بس انه تكون اطلالة هالقد شنيعة؟ لا ما بتقطع….يمكن ميريام صار لازم تعيد حساباتها الفاشونية."