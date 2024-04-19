طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

الكبسة البيضاء من الأكلات الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكبسة البيضاء، فيما يلي…

مقادير الكبسة البيضاء

١ كيلو لحم مسلوق

٣ كوب ارز بسمتي طويل

٢ بصل مفروم

٣ جرز شرائح رفيعة

٢ فلفل حار

١٠ هيل

١٠ قرنفل

٢ عود قرفة

٣ لومي

٢ ورق غار

١٠ بهارات صحيحة

٤ معلقة زيت

١ مكعب مرق

٢ بصل شرائح مقلي

لوز و زبيب للوجه

صلصة دقوس للتقديم



طريقة تحضير الكبسة البيضاء



في وعاء على النار نضع الزيت مع البصل و نقلب حتى يذبل نضيف جميع البهارات الحب و نقلب قليلا لاخراج زيوتها

نضيف الارز و الجزر و الفلفل الحار و نقلب ثم نغمرها ماء سلق اللحم و نضبط الملح

نغطيه و نتركه لينضج تماما

ندهن اللحم بخليط(زبادي، صلصة، ليمون، ملح، فلفل، رشة جوزة طيب و القليل من الزيت) و نحمرها بالفرن

نسكب الارز و نضع اللحم على الوجه ثم نزيين بالبصل المقلي، اللوز و الزبيب و تقدم مع الدقوس بالهنا و الشفا