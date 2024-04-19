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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

كريم كراميل زبده
كريم كراميل زبده بسكوت القرفه

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كريم كراميل زبدة بسكوت القرفة. 
 

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مقادير كريم كراميل زبده بسكوت القرفه

٤ كوب حليب
١ برطمان زبدة بسكوت القرفة
٣ ملعقة صغيرة فانيلا
٨ بيض
 كوب ونصف سكر للقاع
كريمة مخفوقة للوجه
بسكوت زبده بسكوت القرفه للوجه

طريقة تحضير كريم كراميل زبدة بسكوت القرفة

نخفق الحليب مع الفانيلا ونضيفهم للحليب ونرفعهم على النار مع التقليب المستمر حتى يسخن نضيف زبدة القرفة ونستمر بالتقليب حتى يتجانس الخليط
في وعاء نضع السكر ونذوبه حتى يتكرمل
في قالب إنجلش كيك نضع السكر المكرمل في القاع ثم نسكب الخليط الكريم كراميل
نضع القالب في حمام مائي وندخله الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ساعة حتى تمام الطهي
نضع بالثلاجة حتى يبرد ثم نزينه
ويقدم باردا بالهنا والشفا

كريم كراميل كريم كراميل زبده بسكوت القرفه مقادير كريم كراميل زبده بسكوت القرفه طريقة تحضير كريم كراميل زبده بسكوت القرفه الشيف غادة التلى

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