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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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علقت الملكة رانيا على الصور: "اليوم إلى جانب سيدنا مع الأهل في مادبة المحبة والسلام والتآخي".

وظهرت الملكة رانيا في الصور بإطلالة جمعت بين البساطة وعدم المبالغة والأناقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض المطرز.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي زادت من أناقتها مع حقيبة يد صغيرة الحجم.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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