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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

أعراض إرتجاع المرئ
أعراض إرتجاع المرئ

تحدث الإصابة بمرض إرتجاع المرئ عندما يتكرر ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ويمكن أن يؤدي هذا الارتداد (الارتجاع الحمضي) إلى تهيّج بطانة المريء.

 

أعراض إرتجاع المرئ

 

ويصاب الكثير من الأشخاص بالارتجاع المرئ الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.

 

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ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن إرتجاع المرئ بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.

 

أعراض إرتجاع المرئ

 

وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض الشائعة لداء مرضى إرتجاع المرئ، وفقا لما نشر في لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ إحساس حارق في صدرك (حرقة المعدة)، ويحدث عادةً بعد تناول الطعام، وقد تزداد حدته في الليل أو أثناء الاستلقاء.

_ ارتجاع الطعام أو السوائل الحامضة.

_ آلام في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.

_ صعوبة في البلع (عسر البلع).

_ الشعور بوجود كتلة في حلقك

_ سعال مستمر.

_ التهاب الأحبال الصوتية (التهاب الحنجرة).

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