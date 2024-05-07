عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

اجـتيـ.اح رفح الفلسطينية .. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أحداث رفح الفلسطينية ورفع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، علم إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

حول جيش الاحتلال معبر رفح  من الجانب الفلسطيني، إلى منطقة عسكرية مغلقة ويكثف قصفه على محيطها.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليتها العسكرية الغاشمة على رفح الفلسطينية، حيث استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف الاحتلال الغاشم لمناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح. 

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، و التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة. 

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

أيضا صرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الوفد الأمني المصري في محادثات التهدئة حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورًا.

وأكد المصدر الأمني رفيع المستوى أن الجهود لازالت تتواصل لوقف التصعيد بين الطرفين، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

رفح مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن تولي مصر أية مسئوليات أمنية داخل غزة

لمدة 74 يوماً| تغيير جديد في جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. والحكومة تزف بشرى سارة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

ترشيحاتنا

5 جنيهات إضافية.. تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مصدر رفيع المستوى: توافق بين كافة الأطراف للعودة للمسار التفاوضي بشأن غزة

متحدث الحكومة: جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024

ترتيب الأهلي في الدوري بعد الفوز على الاتحاد 4-1

الخارجية الأمريكية: إسرائيل تعهدت بفتح معبر كرم أبو سالم غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم السمان يخوض أولى بطولاته المطلقة بـ فيلم مخ في التلاجة.. صور

بملابس ملفتة.. بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

استنوني أنا مش جاي.. إخلاء سبيل مجدي شطة بـ10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مخدرات

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

فيديو

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ