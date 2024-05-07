اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

اجـتيـ.اح رفح الفلسطينية .. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أحداث رفح الفلسطينية ورفع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، علم إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

حول جيش الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى منطقة عسكرية مغلقة ويكثف قصفه على محيطها.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليتها العسكرية الغاشمة على رفح الفلسطينية، حيث استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف الاحتلال الغاشم لمناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

من جانبها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، و التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

أيضا صرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الوفد الأمني المصري في محادثات التهدئة حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورًا.

وأكد المصدر الأمني رفيع المستوى أن الجهود لازالت تتواصل لوقف التصعيد بين الطرفين، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

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