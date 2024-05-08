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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة: سبب حدوث ارتجاع المريء.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة.. طليقة تامر حسني تثير الجدل برفقته

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

 

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا في دار أوبرا دبي، وقد شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كلاسيكية وناعمة.

 

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

 

أحيت النجمة آمال ماهر حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ولأول مرة، وظهرت بإطلالات جذابة ولافتة، وظهرت بفستان أحمر ارتدته الفنانة أحلام في السابق في حفل لها بالرياض.

 

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

 

تحدث الإصابة بمرض إرتجاع المرئ عندما يتكرر ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ويمكن أن يؤدي هذا الارتداد (الارتجاع الحمضي) إلى تهيّج بطانة المريء.

 

بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

 

شارك النجم تامر  حسنى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة له رفقة زوجته السابقة بسمة بوسيل.

 

مشكلة قي العضلة.. تعرف على سبب حدوث إرتجاع المرئ

 

يحدث إرتجاع المرئ عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الارتجاع الحمضي، والذي يؤدي إلى تهيّج بطانة المريء.

 

بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

 

شاركت حلا شيحة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة جديدة.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة أنغام آمال ماهر ارتجاع المريء زوجة تامر حسني حلا شيحة

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