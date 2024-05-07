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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

أنغام
أنغام

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا في دار أوبرا دبي، وقد شاركت صورها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كلاسيكية وناعمة.

سعر فستان أنغام من حفل دار الأوبرا بدبي

 

وارتدت أنغام فستانا أسود بسيط مزين بالكريستالات على الرقبة،  وبتصميم الرباط الملفوف حول الرقبة، وفتحة أمامية طويلة وصلت إلى اعلى الركبة.

 

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وجاء فستان انغام من تصميم Monique Lhuillier، ووصل سعره إلى 1038 دولار امريكي، أي ما يعادل 50 ألف جنية مصري.

وقامت أنغام بتجميع خصلات شعرها إلى الوراء، وعمل تسريحة انسيابية وناعمة وترك خصلاته منسدلة على ظهرها واخرى على وجهها.

وأكملت أنغام إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت روج الشفاه باللون الكمشيري مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو على طريقة السموكي ايز.

وتزينت أنغام بمجموعة من الإكسسورات، فقد اختارت اقرطا واسورة وخاتم من الالماس، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

أنغام
أنغام
أنغام
أنغام
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