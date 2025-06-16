وكيل عمرو السولية عن اللعب للزمالك: كل الأمور متاحة

كشف حسام عبد الله، وكيل أعمال لاعب خط الوسط المصري عمرو السولية، آخر تطورات ملف انتقال اللاعب بعد انتهاء مشواره مع النادي الأهلي بنهاية موسم 2024-2025، حيث قضى 9 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء.



سوء تصرف من نادي السويحلي الليبي



أوضح عبد الله، خلال تصريحاته لبرنامج “البريمو” على قناة “تن”، أن تصريحات وليد الترهوني، مسؤول التعاقدات في نادي السويحلي الليبي، تسببت في أزمة كبيرة. حيث أعلن الأخير عبر وسائل الإعلام تعاقد ناديه مع السولية، وهو ما نفاه وكيله تمامًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وقال عبد الله: “لم يحدث أي تواصل أو مفاوضات من قريب أو بعيد مع نادي السويحلي، وما قيل على لسان مسؤول التعاقدات مجرد شائعات أثرت سلبًا على مستقبل اللاعب”.

عروض خليجية وأخرى محلية في الانتظار

وأشار وكيل السولية إلى أن هذه التصريحات تسببت في تعطيل بعض العروض الجادة التي كان يتفاوض بشأنها اللاعب، خاصة من أندية في الدوري القطري مثل السيلية والريان، بالإضافة إلى بعض العروض من أندية مصرية. وأضاف: “للأسف، فقدنا فرصتنا مع نادي الريان بعد هذه الشائعات، لكن ما زالت هناك مفاوضات قائمة مع السيلية وثلاثة أندية كبرى في مصر”.





وجهة السولية القادمة: الخليج أولوية

وأكد عبد الله أن رغبة عمرو السولية الأساسية هي خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، مشيرًا إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة للانتقال إلى نادٍ كبير داخل مصر إذا لم تكتمل المفاوضات الخليجية.

هل الزمالك طرف في المفاوضات؟



وعن احتمالية انضمام السولية إلى نادي الزمالك، أجاب وكيله باقتضاب: “كل الأمور متاحة”، في إشارة إلى أن باب المفاوضات مفتوح من كل الجهات في الفترة المقبلة.



