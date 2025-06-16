قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة قتـ.لى القصف الإيراني على بات يام إلى 9 إسرائيليين وإصابة المئات
ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية بعد تعادل بالميراس وبورتو.. صدارة حمراء
تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل
قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية
اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
بسبب إيران.. جيش الاحتلال يقلص قواته في غزة
تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو في افتتاح مشوارهما بمونديال الأندية
إيران.. ضبط مصنع لتجميع مسيرات إسرائيلية في طهران
رسميا الأن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في الإمارات.. مساحة عائلية وتصميم رياضي
سورة تفتح خلايا المخ لكل من يقرأها بفضل بركتها
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل عمرو السولية عن اللعب للزمالك: كل الأمور متاحة

عمرو السولية
عمرو السولية
رباب الهواري

كشف حسام عبد الله، وكيل أعمال لاعب خط الوسط المصري عمرو السولية، آخر تطورات ملف انتقال اللاعب بعد انتهاء مشواره مع النادي الأهلي بنهاية موسم 2024-2025، حيث قضى 9 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء.


 سوء تصرف من نادي السويحلي الليبي
 

أوضح عبد الله، خلال تصريحاته لبرنامج “البريمو” على قناة “تن”، أن تصريحات وليد الترهوني، مسؤول التعاقدات في نادي السويحلي الليبي، تسببت في أزمة كبيرة. حيث أعلن الأخير عبر وسائل الإعلام تعاقد ناديه مع السولية، وهو ما نفاه وكيله تمامًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وقال عبد الله: “لم يحدث أي تواصل أو مفاوضات من قريب أو بعيد مع نادي السويحلي، وما قيل على لسان مسؤول التعاقدات مجرد شائعات أثرت سلبًا على مستقبل اللاعب”.

عروض خليجية وأخرى محلية في الانتظار

وأشار وكيل السولية إلى أن هذه التصريحات تسببت في تعطيل بعض العروض الجادة التي كان يتفاوض بشأنها اللاعب، خاصة من أندية في الدوري القطري مثل السيلية والريان، بالإضافة إلى بعض العروض من أندية مصرية. وأضاف: “للأسف، فقدنا فرصتنا مع نادي الريان بعد هذه الشائعات، لكن ما زالت هناك مفاوضات قائمة مع السيلية وثلاثة أندية كبرى في مصر”.


 

وجهة السولية القادمة: الخليج أولوية

وأكد عبد الله أن رغبة عمرو السولية الأساسية هي خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، مشيرًا إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة للانتقال إلى نادٍ كبير داخل مصر إذا لم تكتمل المفاوضات الخليجية.

هل الزمالك طرف في المفاوضات؟
 

وعن احتمالية انضمام السولية إلى نادي الزمالك، أجاب وكيله باقتضاب: “كل الأمور متاحة”، في إشارة إلى أن باب المفاوضات مفتوح من كل الجهات في الفترة المقبلة.


 

عمرو السولية الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة كورة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

الايجار القديم

رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

برلماني: "مصر معاكم" نموذج إنساني يُجسد رؤية الدولة في رعاية أبناء الأبطال

الرئيس السيسي

النواب: "مصر معاكم" تؤسس لضمان اجتماعي مستدام لأبناء الشهداء وتؤكد وفاء الدولة لمن ضحّوا من أجل الوطن

الرئيس السيسي

صوت مصر: مبادرة "مصر معاكم" تجسد حرص القيادة السياسية على الوفاء لأبناء الوطن

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد