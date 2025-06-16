الأمن الإيراني يلاحق سيارة تابعة للموساد في شوارع طهران.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة مطاردة الأمن الإيراني لشاحنة تحمل طائرات مسيرة تابعة للموساد الإسرائيلي في شوارع طهران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، شهدت الملاحقة تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

🚨🚨⚡ جـنون غـير عـادي:



مشهد كأنه من GTA 5! شرطي دراجات نارية إيراني يطارد شاحنة مسيّرات تابعة للموساد ويُطلق النار عليها وسط الشارع!



السائق اعتُقل… إيران تتعامل مع الموساد وكأنها في ساحة حرب مفتوحة! 🤯🤯 pic.twitter.com/zO0t0xs2U9 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 15, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال عميلين يتبعان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، خلال عملية أمنية جنوب شرق العاصمة طهران، أسفرت عن مصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات المتطورة.

مصادرة متفجرات وطائرات مسيّرة ومنصات إطلاق

ووفق تصريحات المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، فإن قوات الأمن تمكنت خلال عمليتين منفصلتين في مقاطعة "ري" من ضبط أكثر من 200 كيلوجرام من المتفجرات، إضافة إلى 23 طائرة مسيّرة ومنصات إطلاق وأجهزة توجيه وتحكم كانت بحوزة المعتقلين.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" قد كشفت في وقت سابق عن اعتقال عميلين آخرين للموساد في محافظة ألبرز شمال طهران، حيث كانا يشاركان في تصنيع متفجرات وقنابل لتنفيذ عمليات داخل البلاد.

إحباط هجمات جديدة قبيل التنفيذ

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية أن السلطات أوقفت في 14 يونيو مركبات محملة بطائرات مسيّرة إسرائيلية الصنع، وأعلنت في اليوم التالي عن إبطال مفعول قنبلة كانت مزروعة في إحدى ضواحي جنوب طهران.