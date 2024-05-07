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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

آمال ماهر ترتدي نفس
آمال ماهر ترتدي نفس آحلام

أحيت النجمة آمال ماهر حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ولأول مرة، وظهرت بإطلالات جذابة ولافتة، وظهرت بفستان أحمر ارتدته الفنانة أحلام في السابق في حفل لها بالرياض.

 

آمال ماهر بفستان لافت في المملكة العربية السعودية ارتدته أحلام من قبل بالرياض

 

وكان فستان آمال ماهر باللون الأحمر بتصميم الأوف شولدرز وبأكمام طويلة وشفافاة من الدانتيل، ويزين الفستان الورود باللون الأحمر بالكامل.

 

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فستان آمال ماهر من تصميم اللبناني زهير مراد، وقد ظهرت به أحلام في فبراير الماضي.

 

وقامت آمال ماهر بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها، وعلى وجهها ايضا.

 

واختارت آمال ماهر بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد وضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو باللون الكشميري.

 

وتزينت آمال ماهر بكولية وأقراط من الألماس، وهو ما ابرز من اناقتها.

 

أحلام
آمال ماهر
أحلام
آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر احلام النجمة آمال ماهر المملكة العربية السعودية الفنانة احلام

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