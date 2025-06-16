الاحتلال الإسرائيلي: نعلم مكان اختباء خامنئي.. ونعطيه فرصة أخيرة

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قالت صحيفه "تايمز إسرائيل" نقلا عن مصادر عسكرية إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يتحصن في مخبأ آمن وحصين تحت سطح الأرض، هو وعائلته في منطقه لا فيزان شمالي طهران.

وأضافت الصحيفة أن خامنئي، انتقل هو وعائلته إلى هذا المخبأ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسميها، علم إسرائيل بمكان مخبأ خامنئي لكنها تفادت تدميره خلال غارتها على طهران لإعطائه فرصة أخيرة لاتخاذ القرار بتفكيك البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مكان اختباء خامنئي هو ذاته المكان الذي لجأ إليه إبان الهجمات الإيرانية على إسرائيل في أبريل وأكتوبر 2024.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الرشقات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وطلبت قيادة الجبهة الداخليه من الإسرائيليين البقاء بالقرب من الملاجئ الجماعية الآمنه تحسبا لأية تطورات محتملة.

وكانت مصادر الإغاثة الإسرائيلية قد أكدت مصرع 11 إسرائيلي نتيجة الهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات الإيرانية التي طالت مناطق في عمق إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية، وفي المقابل استمرت عمليات الإغارة الجوية الإسرائيلية على إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليات الإغارة الجوية تركز حاليا على منصات ومراكز إطلاق الصواريخ الإيرانية الباليستية (أرض - أرض) لشل قدرتها على توجيه ضربات لإسرائيل.