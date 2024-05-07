بالحمالات.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة لافتة

شاركت حلا شيحة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة جديدة.

وظهرت حلا شيحة بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود بحمالات.

وتتميز حلا شيحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد حلا شيحة، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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