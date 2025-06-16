طفرة بالصناعة المصرية.. تفاصيل إنتاج القطن الملون في مصر

تستعيد مصر ريادتها فى القطن المصري عالميًا من خلال خطوات واضحة ، وبدأت فى إنتاج القطن من خلال زراعة مساحات صغيرة تجريبية ثم تعميمه لفتح أبواب جديدة لتصدير القطن المصري.

قال الدكتور مصطفى عمارة وكيل معهد القطن التابع لوزارة الزراعة ، إن المعهد دوره هام فى استنباط أصناف جديدة متحملة للظروف المناخية الراهنة ، مع ترشيد استهلاك المياه بنسبة 30% فى زراعة القطن بما يتناسب مع استراتيجية الدولة ، كما تتميز بأنها قصيرة العمر وإنتاجيتها زيادة.

إنتاج قطن ملون

وأوضح “عمارة” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن مصر نجحت مؤخرا فى إنتاج قطن ملون طبيعى خالى من الملوثات البيئية أو الألوان الصناعية بما يحقق طفرة بالاقتصاد المصري لإنه مطلوب فى الدول بالخارج .

ألوان القطن الملون

وأشار “وكيل معهد القطن ” إلى أننا نجحنا فى إنتاج البذور الأولية لزراعته لاستقبال التعاقدات عليه ، مضيفًا أنه تم إنتاج اللونين الأخضر والبني الفاتح القريب من الذهبي والبني الغامق بدرجاتهم ، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وبنفس مواصفات جودة القطن الأبيض.

وأكد أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تنتج القطن الملون ليس هذا فحسب بل مصر أنتجت القطن الملون بمواصفات جيدة تماثل صفات جودة الغزل للأقطان البيضاء وهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم.

ولفت يحيى إلى أنه تم عزل الألوان البنية من الفاتح إلى الغامق في الأقطان، كذلك فى اللون الأخضر، أنه تم تجربة زراعة القطن الملون بمحطة بحوث الجيزة لإكثار التقاوي، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تعميم زراعته وانتشاره.

وتابع: «في الطريق إلى إنتاج ألوانا أخرى من الأقطان بعد اللونين البني والأخضر، مؤكدا أن المعهد يجري جميع أبحاثه من أجل الوصول إلى إنتاج قطن باللون الأصفر الكناري».