طريقة عمل الفول النابت.. المقادير والخطوات

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل الفول النابت .

المقادير

2 كوب فول جاف

ماء

1 ورق غار (لاورا)

1 بصل كبير، قطع متوسطة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

للتقلية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زبدة)

2 فص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة نعناع جاف (اختياري)

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

عصير ليمون

ملح وفلفل

قطع خبز محمص للتقديم

طريقة التحضير..

يُبطن طبق كبير بقطعة كبيرة من القماش (أو الشاش)، يُوزع علها كمية كبيرة من الماء.

تُفرد طبقة من الفول على القماش، وتُغطى بقطعة قماش أخرى مبللة.

يُترك الفول لحوالي 3 أيام، حتى تظهر البراعم.

يُشطف ويُنقع في كمية أخرى من الماء لمدة نصف ساعة للتخلص من الغازات.

يتم التخلص من ماء النقع ويوضع الفول في خمسة أضعاف كميته من الماء على نار هادئة، يُضاف ورق الغار والبصل والكمون.

يُترك لحوالي 45 دقيقة إلى ساعة، حتى تمام النُضج.

يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة، يُضاف الثوم، النعناع، الشطة والبقدونس مع التقليب لمدة دقيقتين (مع مراعاة ألا يتغير لون الثوم).

يوضع الفول في أطباق التقديم، يُضاف إليه القليل من عصير الليمون ويُتبل بالملح والفلفل ويُرش خليط التقلية على سطحه، ويُقدم مع الخبز المحمص.