اعتقال 12 شخصًا في أحدث عملية ضد عصابات رياضية في اليونان

أعلنت الشرطة اليونانية يوم الاثنين أنها ألقت القبض على 12 شخصًا على الأقل خلال عملية لتفكيك عصابتين، قالت إن أعضاءهما من مشجعي الرياضة، متورطون في تهريب المخدرات، والاعتداء بالضرب، والسطو، والحرق العمد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن العملية واسعة النطاق لا تزال مستمرة.

وأضافت أن العصابات، التي كانت بحوزتها متفجرات، كانت نشطة في منطقة أثينا الكبرى، وشاركت في اشتباكات مع مشجعي فرق كرة قدم منافسة.

منذ وفاة شرطي عام 2023 في اشتباكات مع مثيري الشغب في أثينا، شنت الشرطة حملة قمع واسعة النطاق على الجريمة والعنف المرتبطين بالرياضة.