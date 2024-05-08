استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس.. شوف عيار 21 وصل كام

رصدت عدسة “صدى البلد” أسعار الذهب خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء 7 مايو 2024، حيث استقر أسعار الذهب في محال الصاغة في ختام تعاملات امس على مستوى جميع الأعيرة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2318 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال وائل محسن ، أحد تجار الذهب بفيصل ، إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة السابقة؛ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار.

وأضاف أن عيار 24 يسجل 3531 جنيها، وعيار 21 يسجل 3090 جنيها، أما عيار 18 فيسجل 2649 جنيها، والجنيه الذهب 24720 جنيه.

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